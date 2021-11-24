Калиниченко: "Спартак" не будет играть с "Наполи" так же открыто, как с "Лестером"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" не будет играть в такой же открытый футбол с итальянским "Наполи" в матче группового этапа Лиги Европы, как это было во встрече с английским "Лестером". Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Спартака", двукратный чемпион России Максим Калиниченко.

В среду "Спартак" примет "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. В предыдущем туре "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Лестером" (1:1).

"Я не жду, что "Спартак" будет играть в такой же открытый футбол, как с "Лестером", вернее, хочу, чтобы он не играл настолько открыто, потому что футболисты "Наполи" могут создать много проблем обороне "Спартака", если команда будет так же высоко защищаться, как в прошлом туре", - сказал Калиниченко.

На данный момент "Спартак" замыкает турнирную таблицу группы С, в которой помимо москвичей, "Наполи" и "Лестера" выступает польская "Легия". Красно-белые набрали 4 очка в четырех матчах. Лидирует "Наполи" (7), за ним следуют "Легия" (6) и "Лестер" (5). По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета попадут в плей-офф Лиги Европы, а клуб, занявший третье место, отправится в плей-офф Лиги конференций.

Калиниченко высказался о шансах "Спартака" попасть в плей-офф еврокубков. "Думаю, "Спартаку" по силам попасть в весеннюю часть еврокубков, даже в случае поражения от "Наполи". Если завтра "Легия" проиграет "Лестеру", можно будет на выезде обыграть "Легию" и выйти в Лигу конференций. Но этот "Наполи" можно спокойно обыграть и дальше бороться за путевку в плей-офф Лиги Европы", - отметил собеседник ТАСС.