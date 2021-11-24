РУСАДА в октябре установило рекорд года по числу проверенных на допинг футболистов РПЛ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг 31 отечественного футболиста из клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, это наивысший месячный показатель с начала 2021 года.

Самым тестируемым РУСАДА в октябре футбольным клубом стал московский "Локомотив", на допинг были проверены восемь игроков: вратарь Маринато Гилерме, защитники Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов и Александр Сильянов, полузащитники Сергей Бабкин, Дмитрий Баринов и Даниил Куликов, нападающий Федор Смолов. РУСАДА во второй месяц осени также протестировало семерых футболистов "Уфы", по два игрока из екатеринбургского "Урала", "Ростова", тульского "Арсенала", петербургского "Зенита", московских ЦСКА и "Динамо", по одному - из "Краснодара", "Сочи", подмосковных "Химок" и казанского "Рубина".

В октябре РУСАДА также проверило на допинг двух российских футболистов, выступающих за зарубежные клубы: Федора Кудряшова ("Антальяспор", Турция) и Алексея Миранчука ("Аталанта", Италия).

В сентябре Российское антидопинговое агентство проверило на допинг девятерых футболистов РПЛ, с июля по август - 20, в мае - четырех, в апреле - девятерых, в марте - четырех, в январе, феврале и июне - ни одного.