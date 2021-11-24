СМИ: у теннисиста Медведева украли часы стоимостью €200 тыс.

ТАСС, 24 ноября. Россиянин Даниил Медведев обнаружил пропажу часов после финального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против представителя Германии Александра Зверева. Об этом сообщает портал PuntoDebreak .

В финальном матче Итогового турнира ATP Медведев уступил Звереву со счетом 4:6, 4:6. После матча россиянин не смог обнаружить в своей раздевалке часы, которые, как сообщает портал, стоят €200 тыс. Позднее они были найдены и возвращены владельцу, однако итальянская полиция начала расследование обстоятельств данного происшествия.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.