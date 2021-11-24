Курашов оценил готовность российских фристайлистов к этапу Кубка мира в Пекине

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главной задачей российских фристайлистов на Кубке мира в Пекине является оценка особенностей олимпийской трассы. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

С 25 по 27 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс". Соревнования пройдут на олимпийской трассе "Сикрет Гарден".

"В команде у нас все здоровы, наконец-то удалось попасть на Кубок мира и посмотреть, насколько трассы соответствуют тому, о чем до этого говорила китайская сторона, - сказал Курашов. - Для нас сейчас самое главное - это то, что мы попали на трассу в Китай. Ски-кросс - это единственная дисциплина, которая сможет осуществить заезды в тестовом режиме".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.