Теннисист Даниил Медведев в среду присоединится к сборной России перед Кубком Дэвиса

ДУБАЙ /ОАЭ/, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вторая ракетка мира Даниил Медведев присоединится к сборной России, которая готовится к финальному турниру Кубка Дэвиса, в среду. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент Федерации тенниса России и капитан команды Шамиль Тарпищев.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса пройдут с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора.

"Условия подготовки идеальные, но проходят сборы пока тяжело. Все в разном состоянии - очень много психологической усталости у ребят, и они больше спят пока, чем играют. Плюс это Мадрид - тысяча метров над уровнем моря, мяч летит быстрее, отскок непривычный", - сказал Тарпищев.

"Сегодня приедет Медведев, и команда будет в полном составе", - добавил он.

Медведев на прошлой неделе дошел до финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, где уступил представителю Германии Александру Звереву (4:6, 4:6).