Сестры Аверины 27 ноября выступят на гимнастическом шоу Светланы Хоркиной в Москве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины планируют принять участие в гимнастическом шоу Светланы Хоркиной "Восхождение", которое пройдет 27 ноября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

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В гимнастическом шоу "Восхождение", которое пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, по словам организаторов, примут участие мировые звезды спортивной, художественной, воздушной и акробатической гимнастики, а также известные деятели культуры и балета.

"В шоу Хоркиной планируют принять участие члены сборной России по художественной гимнастике. В их числе Арина и Дина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Мария Победушкина. Сестры Аверины сейчас находятся в Новогорске, где продолжают тренировки", - заметила представитель пресс-службы.

По информации ТАСС, 28 ноября сестры Аверины проведут мастер-класс в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой в подмосковных Химках.

Светлана Хоркина - двукратная олимпийская чемпионка в упражнении на брусьях (1996, 2000) и девятикратная чемпионка мира.