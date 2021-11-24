Суд признал виновным футболиста сборной Франции Бензема в попытке шантажа

ТАСС, 24 ноября. Суд в Версале признал нападающего испанского "Реала" и сборной Франции по футболу Карима Бензема виновным в попытке шантажа бывшего партнера по национальной команде Матьё Вальбуэна. Об этом сообщает агентство Reuters .

Бензема приговорен к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере €75 тыс. Адвокаты Бензема сообщили журналистам, что игрок намерен подать апелляцию на решение суда.

Инцидент произошел в 2015 году. 33-летний Бензема был признан виновным в том, что был соучастником шантажа Вальбуэна, которому злоумышленники угрожали обнародованием интимного видео с его участием.

В поле зрения правоохранительных органов Бензема попал в ноябре 2015 года и в итоге был задержан французской полицией. После краткосрочного заключения под стражу форварду были предъявлены обвинения в соучастии в шантаже против Вальбуэна, после чего игрок был отпущен на свободу в статусе подследственного. Позднее Бензема был отстранен от участия в играх за сборную Франции. В состав национальной команды форвард вернулся в мае нынешнего года и сыграл на чемпионате Европы, отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, а также стал победителем Лиги наций.

Бензема с 2009 года играет за мадридский "Реал", в нынешнем сезоне он провел 16 матчей в различных турнирах и забил 14 голов, отдав при этом восемь результативных передач. Француз является трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, трижды выигрывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. До этого он играл за французский "Лион", с которым стал четырехкратным чемпионом Франции, становился обладателем кубка и дважды - суперкубка страны. В составе национальной команды Бензема провел 94 матча, забив 36 голов.