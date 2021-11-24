Ренни: ситуация с ковидом держит всех участников Олимпийских игр в заложниках

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни отметил, что нынешняя ситуация с пандемией коронавируса может серьезно повлиять на проведение олимпийского турнира в Пекине. Об этом он рассказал ТАСС.

Мужские команды на Олимпийских играх сыграют в хоккейном турнире с 9 по 20 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) согласилась отпустить своих игроков в Пекин, однако согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея она может до 10 января запретить игрокам ехать в Китай в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Ковид сегодня правит бал, поэтому у НХЛ есть возможность принять взвешенное решение до 10 января. Я не удивлюсь, если лига такое решение будет принимать долго - ковид держит нас всех в заложниках. Но наша сборная выступит на Олимпиаде, даже если игроки НХЛ в Пекин не поедут", - сказал Ренни.

Сборная Канады планирует принять участие в Кубке Первого канала, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря, и в первом матче турнира должна сыграть с командой России. Этот турнир является этапом подготовки канадцев к Олимпийским играм на тот случай, если НХЛ не позволит своим игрокам участвовать в Олимпиаде. При этом Ренни ранее сообщил ТАСС, что сборная Канады может и отказаться от участия в Кубке Первого канала, если ситуация с ковидом ухудшится.