Карлсен: подготовка к пятому матчу за шахматную корону прошла легче, чем к первому

ДУБАЙ /ОАЭ/, 24 ноября. /ТАСС/. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен перед матчем за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего испытывает меньше волнения, чем перед предыдущими встречами за титул. Об этом гроссмейстер заявил на предматчевой пресс-конференции.

Карлсен встретится с Непомнящим в матче за мировую шахматную корону, который пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

"Это мой пятый матч и, возможно, в какой-то мере сейчас мне легче, - сказал Карлсен. - Но Ян в свою очередь получил огромную практику в турнире претендентов - это лучшая тренировка, как мне кажется. Но, безусловно, в этот раз мне было легче готовиться к матчу, просто потому что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, и есть некий опыт".

Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец является действующим чемпионом мира, он удерживает это звание с 2013 года. Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он четвертый. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.