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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: олимпийское движение должно дистанцироваться от политических вопросов

По словам президента Олимпийского комитета России, работа организации осуществляется в соответствии с Олимпийской хартией
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийское движение должно максимально дистанцироваться от сложных политических вопросов. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Мы являемся полноправным членом олимпийского движения, наша работа осуществляется в соответствии с Олимпийской хартией, - сказал Поздняков. - Хотелось бы отметить, что олимпийское движение не является частью международной политической системы. Спорт, с нашей точки зрения, должен максимально дистанцироваться от сложных политических вопросов".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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