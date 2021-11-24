Поздняков: олимпийское движение должно дистанцироваться от политических вопросов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийское движение должно максимально дистанцироваться от сложных политических вопросов. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Мы являемся полноправным членом олимпийского движения, наша работа осуществляется в соответствии с Олимпийской хартией, - сказал Поздняков. - Хотелось бы отметить, что олимпийское движение не является частью международной политической системы. Спорт, с нашей точки зрения, должен максимально дистанцироваться от сложных политических вопросов".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.