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Чемпион мира по шахматам Карлсен отметил агрессивный стиль Непомнящего

Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДУБАЙ /ОАЭ/, 24 ноября. /ТАСС/. Претендент на мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий играет в более агрессивном стиле, чем предыдущие соперники действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Об этом норвежец рассказал журналистам.

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

"Стиль Яна довольно агрессивный по сравнению с предыдущими моими соперниками в матче за титул. Мне кажется, этим он будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону", - сказал Карлсен.

Непомнящий отметил, что ему все равно, фигурами какого цвета начинать матч. "Лишь бы не все 14 партий проводить черными, - сказал он. - Подготовка закончена".

Карлсен в свою очередь предположил, что лучше начинать белыми фигурами. "Возможно, психологически немного лучше начинать первую партию белыми", - отметил он. 

Теги
Карлсен, МагнусМатч за мировую шахматную коронуНепомнящий, Ян Александрович
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