Чемпион мира по шахматам Карлсен отметил агрессивный стиль Непомнящего

ДУБАЙ /ОАЭ/, 24 ноября. /ТАСС/. Претендент на мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий играет в более агрессивном стиле, чем предыдущие соперники действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Об этом норвежец рассказал журналистам.

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

"Стиль Яна довольно агрессивный по сравнению с предыдущими моими соперниками в матче за титул. Мне кажется, этим он будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону", - сказал Карлсен.

Непомнящий отметил, что ему все равно, фигурами какого цвета начинать матч. "Лишь бы не все 14 партий проводить черными, - сказал он. - Подготовка закончена".

Карлсен в свою очередь предположил, что лучше начинать белыми фигурами. "Возможно, психологически немного лучше начинать первую партию белыми", - отметил он.