Поздняков назвал бессмысленными возможные бойкоты Олимпийских игр

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бойкоты Олимпийских игр нарушают их целостность и являются бессмысленными с точки зрения спортивной составляющей. Такое мнение высказал журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Я и мои коллеги не приветствуем такого рода политические бойкоты, так как они нарушают целостность Олимпийских игр. С точки зрения спортивной составляющий такого рода политические бойкоты абсолютно бессмысленны. Олимпийское движение должно дистанцироваться от политических вопросов", - сказал Поздняков.

Ранее президент США Джо Байден сообщил журналистам, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящих Игр в Китае. По информации издания "Вашингтон пост", Байдену уже переданы рекомендации о бойкоте, с которыми он намерен согласиться. Данное решение президента якобы ожидается до конца месяца.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.