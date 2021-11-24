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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков назвал бессмысленными возможные бойкоты Олимпийских игр

По словам президента Олимпийского комитета России, такие решения нарушают целостность соревнований
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бойкоты Олимпийских игр нарушают их целостность и являются бессмысленными с точки зрения спортивной составляющей. Такое мнение высказал журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Я и мои коллеги не приветствуем такого рода политические бойкоты, так как они нарушают целостность Олимпийских игр. С точки зрения спортивной составляющий такого рода политические бойкоты абсолютно бессмысленны. Олимпийское движение должно дистанцироваться от политических вопросов", - сказал Поздняков.

Ранее президент США Джо Байден сообщил журналистам, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящих Игр в Китае. По информации издания "Вашингтон пост", Байдену уже переданы рекомендации о бойкоте, с которыми он намерен согласиться. Данное решение президента якобы ожидается до конца месяца.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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