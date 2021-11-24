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Матч за мировую шахматную корону

Дворкович: новый трофей чемпиона мира по шахматам будет переходящим

Трофей изготовлен в России

ДУБАЙ /ОАЭ/, 24 ноября. /ТАСС/. Новый трофей, который будет вручаться чемпиону мира по шахматам среди мужчин, станет переходящим. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

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Трофей изготовлен в России, сделан из долерита с позолотой 999-й пробы, включает в себя 39 жемчужин и бриллиант, весит более 5 кг.

"Предыдущий трофей у Магнуса [Карлсена]. Это новый кубок, он будет переходящим", - сказал Дворкович.

Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

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Дворкович, Аркадий ВладимировичМатч за мировую шахматную корону
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