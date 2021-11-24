Санкт-Петербург претендует на проведение чемпионата мира по триатлону Ironman в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по триатлону серии Ironman 70.3 может быть проведен в Санкт-Петербурге в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Такую возможность обсудили на сегодняшнем заседании оргкомитета Ironman 70.3 Russia St.Petersburg. Я уверен, что мы сможем провести соревнования такого уровня", - заявил Пиотровский.

Вице-губернатор уточнил, что в настоящее время город готовится принять соревнования Ironman 70.3 Russia St. Petersburg, которые пройдут с 15 по 17 июля 2022 года. В частности, 16 июля состоятся детская гонка Ironkids и женский забег Irongirl. Основной старт длиной 113 километров пройдет 17 июля, в него включены плавание на 1,9 км, велогонка на 90,1 км и бег на 21,1 км. Участие в турнире примут 2 500 спортсменов из 50 стран, в том числе российские атлеты из 64 субъектов страны.

Отмечается, что плавательный этап пройдет в Гребном канале Крестовского острова, велоэтап состоится на Западном скоростном диаметре, а беговой этап в два круга - в Приморском парке Победы и в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове.

Ironman 70.3 - серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). В 2021 году мероприятие впервые прошло в России и было организовано в Санкт-Петербурге при поддержке государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и "Лиги героев".