Кравцов: российские конькобежцы с вероятностью 99% не выступят на этапе Кубка мира в США

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские конькобежцы, вероятнее всего, не смогут принять участие в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Об этом ТАСС рассказал глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря.

"Ситуация для нас сложилась неудачная, - сказал Кравцов. - Получилось так, что, с одной стороны, нас обещали пустить на территорию США с теми прививками, которые у нас сделаны, но Центр по контролю заболеваний это запретил. Мы эту ситуацию решить не можем, соответственно, наши спортсмены с вероятностью 99% не попадают на Кубок мира в Солт-Лейк-Сити".

Также глава СКР добавил, что четвертый этап Кубка мира в канадском Калгари станет ключевым при формировании олимпийской заявки. "На следующей неделе после этапа в Солт-Лейк-Сити пройдет этап в Калгари, там нам нужно будет приложить все усилия, так как он станет для нас ключевым для набора квот. Калгари является высокогорным этапом, поэтому там нам нужно показать самые высокие результаты. Канадская сторона нам разрешила въезд, надеюсь, что сдержит обещание", - заявил Кравцов.

Этап Кубка мира в Калгари состоится 10-12 декабря.