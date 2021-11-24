Пропустивший из-за травмы Олимпиаду легкоатлет Шубенков начал подготовку к новому сезону

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, получивший травму ахилла на разминке в день своего старта на Олимпиаде в Токио, в настоящее время находится на сборе в Адлере, где начал подготовку к следующему сезону. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

3 августа Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на Олимпиаде усугубил случившуюся за десять дней до отлета в Токио травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске. После возвращения из Японии Шубенков отправился в австрийский спортивный реабилитационный центр, где пробыл две недели. В конце августа спортсмен, имеющий в активе две серебряные медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, а также бронзу мирового первенства 2013 года, вернулся в Россию.

"Шубенков уже начал подготовку к следующему сезону, его текущие тренировки уже можно назвать полноценными, исходя из того физического состояния, в котором находится сейчас спортсмен, - заметил Клевцов. - Но традиционный тренировочный план, конечно, претерпел определенные изменения. Перед тем, как приступить к обычной кроссовой подготовке, нам нужно для начала оценить состояние его ахилла и восстановить мышцы, которые из-за длительного лечения ноги серьезно атрофировались".

"Сейчас упор делается на силовую работу, подготовку мышц голени и укрепление ахилла. Кроссы и бег через барьеры пока исключены. Перед нами стоит задача подготовиться к участию в майских стартах. Все как в предыдущие годы", - продолжил тренер.

Сбор в Адлере закончится 30 ноября, 1 декабря Шубенков вместе со своим тренером планирует вернуться домой в Барнаул. "Я думаю, что месяц мы будем тренироваться по тому плану, который реализуем на сборе в Адлере, а в декабре в Барнауле приступим к обычным тренировочным занятиям. Очень надеюсь, что так все и будет. Но, повторюсь, его сегодняшнее физическое состояние по объективным причинам пока далеко от того, что было в начале подготовительной работы год назад", - сказал Клевцов.

"Со слов Сергея, сам он с оптимизмом смотрит в будущее и серьезно настроен на следующий сезон. Но мне кажется, что какой-то полной уверенности в ситуации у него пока нет. И это логично, потому что спортсмен пока не чувствует себя в привычных физических кондициях. Я думаю, что ясность наступит по прошествии какого-то времени", - заключил собеседник ТАСС.