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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков рассказал, как члены российской делегации будут прибывать на Игры в Пекин

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Большая часть российской олимпийской делегации - 300 человек - вылетит в Пекин, где пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года, из Москвы, для 107 будет организован специальный хаб в Хабаровске. Об этом журналистам рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"В настоящий момент мы со всеми стейкхолдерами прорабатываем заключительный этап подготовки. Большинство спортсменов его проведут в Российской Федерации: как в европейской части нашей страны, так и в трех городах сибирского региона - в Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Из всей делегации порядка 300 человек будут вылетать из Москвы в Пекин, для остальных 107 человек будет подготовлен хаб в Хабаровске, где они подстыкуются к чартерам, которые мы организуем совместно с "Аэрофлотом". Обратно все спортсмены будут возвращаться прямыми рейсами из Пекина в Москву", - сказал Поздняков.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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