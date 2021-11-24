Гисдоль: футболисты "Локомотива" должны показать свою лучшую игру, чтобы обыграть "Лацио"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболистам московского "Локомотива" нужно показать все лучшие качества для победы над итальянским "Лацио" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль.

Булыкин: "Локомотив" будет прессинговать и активно играть в атаке в матче с "Лацио"

Матч "Локомотив" - "Лацио" пройдет 25 ноября в Москве, встреча начнется в 20:45 мск. Во втором туре "Локомотив" на выезде проиграл "Лацио" со счетом 0:2.

"Мы ожидаем хорошую команду из Италии, "Лацио" - одна из лучших команд Италии. Когда анализировали, видели, что у них есть интересные задумки. Чтобы одержать победу, нужно показать все лучшие качества. Победа нам очень нужна", - сказал Гисдоль.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав 2 очка в четырех матчах. "Лацио" с 5 очками располагается на второй позиции. Турецкий "Галатасарай" (8) и французский "Марсель" (4) занимают первое и третье места соответственно, они также проведут встречу в четверг. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третья команда продолжит борьбу в Лиге конференций.