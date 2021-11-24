Главный тренер "Локомотива" Гисдоль рассказал о состоянии травмированных футболистов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, скорее всего, не поможет команде в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Лацио". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль.

Матч "Локомотив" - "Лацио" пройдет 25 ноября в Москве, встреча начнется в 20:45 мск. Жемалетдинов не принял участие в тренировке команды перед матчем.

"Могу сказать, что ситуация по заявке чуть лучше, чем в прошлой игре, потому что тогда много игроков не смогли принять участие, - сказал Гисдоль. - Сейчас чуть больше есть игроков. По Рифату - скорее всего, он не сможет принять участие в матче. Что касается Федора Смолова, рассматриваем его".

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов отметил, что команда отдаст все силы для положительного результата.

"Это очень сильный соперник, я считаю, что они фавориты нашей группы. Завтра предстоит сложнейшая игра. Все прекрасно понимают, что у нас нет основных лидеров. Но мы бросим все силы, хорошо разобрали соперника, постараемся воплотить в завтрашней игре", - отметил он.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав 2 очка в 4 матчах. "Лацио" с 5 очками располагается на второй позиции. Турецкий "Галатасарай" (8) и французский "Марсель" (4) занимают первое и третье места соответственно, они также проведут встречу в четверг. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третья команда продолжит борьбу в Лиге конференций.