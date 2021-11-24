Гисдоль заявил, что "Локомотив" не будет играть открыто в матче против "Лацио"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" не будут с первых минут играть открыто против итальянского "Лацио" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль.

Матч "Локомотив" - "Лацио" пройдет 25 ноября в Москве, встреча начнется в 20:45 мск. Во втором туре "Локомотив" на выезде проиграл "Лацио" со счетом 0:2.

"Прежде всего я думаю, что нам нужно сконцентрироваться на своей игре. Но, с другой стороны, я знаю, что нам нужно завтра побеждать, при этом мы не можем играть открыто с первых минут, иначе "Лацио" нас накажет", - сказал Гисдоль.

"Безусловно, нам нужно будет игровое равновесие между атакой и обороной. Как только появятся моменты в атаке, нужно будет их использовать. Но ни в коем случае нельзя будет забывать об обороне", - добавил главный тренер "Локомотива".

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав 2 очка в 4 матчах. "Лацио" с 5 очками располагается на второй позиции. Турецкий "Галатасарай" (8) и французский "Марсель" (4) занимают первое и третье места соответственно, они также проведут встречу в четверг. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третья команда продолжит борьбу в Лиге конференций.