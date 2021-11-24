Иванов: на женском открытом чемпионате мира по тхэквондо будет высокая конкуренция

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Открытый чемпионат мира по тхэквондо среди женщин будет иметь очень высокий уровень конкуренции. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Внеочередной чемпионат мира по тхэквондо среди женщин пройдет с 25 по 27 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"Это будет первый в истории открытый чемпионат мира, в нем смогут принять участие не только национальные команды, но и региональные и клубные, - сказал Иванов. - Впервые в истории он проводится в таком формате, ему дали рейтинг уровня G-4, здесь чемпион за победу получит 40 баллов. Это очень высокий уровень, равный континентальному чемпионату, и эти баллы могут идти сверх тех, что спортсмен получает на других турнирах. Так что победительниц соревнований официально будут считать чемпионками мира, тем более, что уровень конкуренции здесь очень высокий".

Также специалист добавил, что российская команда изначально планировала участие на международном турнире в Австрии. "У нас был запланирован в данные сроки турнир в Австрии, для мужской и для женской команд, это этап отбора на чемпионат мира в Китае, который должен пройти в апреле 2022 года. Но как только в Союз тхэквондо России пришло приглашение на этот чемпионат, мы переориентировали женскую команду на участие в данных соревнованиях. Там будет высокий уровень конкуренции как с точки зрения количества, так и качества", - заявил главный тренер.