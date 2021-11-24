Иванов: в открытом чемпионате мира по тхэквондо примут участие 34 россиянки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина и бронзовый призер чемпионата Европы Кристина Прокудина примут участие в открытом чемпионате мира по тхэквондо среди женщин в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Открытый чемпионат мира пройдет в Эр-Рияде с 25 по 27 ноября. За победу в соревнованиях спортсменки получат 40 рейтинговых очков.

"В связи с тем, что это открытый чемпионат мира, от нашей страны в нем примут участие 34 девушки, - сказал Иванов. - 32 спортсмена - это победительницы и призеры чемпионата России, и дополнительно еще Татьяна Минина и Кристина Прокудина. Для Мининой это будут первые соревнования после Олимпиады, она не принимала участия в чемпионате России, мы ее освободили. Все спортсмены входят в системы отбора на чемпионат мира следующего года, любой из них в случае ряда стартов сможет принять участие в чемпионатах Европы и мира в 2022 году".