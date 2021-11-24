Клюгин: прыгуны в высоту Школина и Ухов не собираются возвращаться в спорт

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские прыгуны в высоту Светлана Школина и Иван Ухов, дисквалификация которых завершилась 1 ноября, не намерены возобновлять свои спортивные карьеры. Об этом ТАСС сообщил тренер Школиной Сергей Клюгин.

Школина выиграла чемпионат мира 2013 года в прыжках в высоту и бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года, Ухов в Лондоне стал олимпийским чемпионом, а летом 2014-го - бронзовым призером европейского первенства. В феврале 2019 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в первой инстанции на основании доклада Ричарда Макларена и показаний Григория Родченкова дисквалифицировал спортсменов на четыре года, результаты их выступлений на тех турнирах были аннулированы. В начале апреля 2021 года CAS частично удовлетворил апелляции Школиной и Ухова, сократив срок их отстранения до 2 лет 9 месяцев. Дисквалификация спортсменов завершилась 1 ноября.

"Никто из них возвращаться не собирался, - заметил Клюгин, под чьим руководством до 2016 года тренировался Ухов. - У обоих по трое детей, они занимаются своими семьями. Да и что говорить - возвращаться некуда, к сожалению. Нам бы выдержать это все".

Ухов, которому 29 марта исполнилось 35 лет, последний раз принимал участие в соревнованиях в конце января 2019 года. Тогда на зимнем Кубке Москвы по прыжкам в высоту он одержал победу с результатом 2,31 метра. Школина, которая старше Ухова на полмесяца, последний раз выступала на летнем чемпионате России 2017 года, где стала второй (1,94 метра).