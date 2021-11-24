КДК РФС отменил красную карточку защитника "Локомотива" Мурило

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника московского "Локомотива" Мурило Серкейры, полученную им в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив" 20 ноября на "РЖД-Арене" в Москве проиграл "Ахмату" со счетом 1:2. На 36-й минуте главный арбитр Сергей Иванов показал красную карточку защитнику железнодорожников Мурило за лишение соперника явной возможности забить гол. "Ахмат" открыл счет после штрафного, который исполнил Даниил Уткин. После финального свистка председатель совета директоров столичного клуба Александр Плутник в разговоре с журналистами заявил, что железнодорожники обратятся в РФС по поводу судейства.

"КДК отменил красную карточку Мурило на основании решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС", - сказал Григорьянц.

Таким образом, Мурило сможет принять участие в матче 16-го тура РПЛ против тульского "Арсенала". Встреча состоится в Туле 29 ноября.

"Локомотив" после 15 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет восемь очков. "Арсенал", в активе которого 13 очков, располагается на 14-й строчке.