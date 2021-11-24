Гончаренко и Витория оштрафованы за нарушение санитарного регламента

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория и наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко оштрафованы за нарушение санитарного регламента после матча 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Матч прошел 20 ноября завершился домашней победой "Краснодара" со счетом 2:1.

"Нижний Новгород" оштрафован на 50 тыс. рублей за задержку начала матча. "Динамо" - на 40 тыс. рублей за скандирования. Виктор Гончаренко и Руй Витория оштрафованы за нарушение санитарного регламента на 20 тыс. каждый, переводчик "Спартака" Егор Крылов - на 20 тыс. Они без масок давали флэш-интервью", - сказал Григорьянц.