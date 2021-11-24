Гурьев назвал условия возвращения мировой шахматной короны в Россию

ДУБАЙ /ОАЭ/, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин, который сможет стать чемпионом мира и вернуть мировую шахматную корону в страну, появится только при условии непрерывной поддержки спортсменов всех возрастов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"Если хочешь вернуть шахматную корону в Россию, а именно эту задачу я себе ставлю, то нам приходится поддерживать всю цепочку - от детей до взрослых. Мы 11 лет этим занимаемся, и изначально, безусловно, это было просто спонсорство, некое позиционирование компании с точки зрения PR, - сказал Гурьев. - Дальше мы развивали свою социальную благотворительную инициативу, поддержку детско-юношеского спорта, и, работая с ФШР и FIDE (Международная федерация шахмат), стали понимать, где и как мы можем быть полезны, как это ложится на наши социальные задачи, которые компания перед собой ставила".