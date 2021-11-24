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Гурьев назвал условия возвращения мировой шахматной короны в Россию

По словам вице-президента Федерации шахмат России, для этого нужна непрерывная поддержка спортсменов
Вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев
© Владимир Гердо/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин, который сможет стать чемпионом мира и вернуть мировую шахматную корону в страну, появится только при условии непрерывной поддержки спортсменов всех возрастов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"Если хочешь вернуть шахматную корону в Россию, а именно эту задачу я себе ставлю, то нам приходится поддерживать всю цепочку - от детей до взрослых. Мы 11 лет этим занимаемся, и изначально, безусловно, это было просто спонсорство, некое позиционирование компании с точки зрения PR, - сказал Гурьев. - Дальше мы развивали свою социальную благотворительную инициативу, поддержку детско-юношеского спорта, и, работая с ФШР и FIDE (Международная федерация шахмат), стали понимать, где и как мы можем быть полезны, как это ложится на наши социальные задачи, которые компания перед собой ставила".

Гурьев также сообщил, что компания "ФосАгро", которая является одним из спонсоров матча за мировую шахматную корону, поддерживает и спортсменов в таких видах спорта, как художественная гимнастика, самбо, дзюдо и др.

Матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

Теги
Матч за мировую шахматную корону
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