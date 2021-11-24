В "Уральском трубнике" рассказали, что команду покинули 90% игроков основного состава

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Клуб "Уральский трубник" из Свердловской области играет в чемпионате России по хоккею с мячом в основном молодежью, поскольку 90% игроков основного состава покинули команду. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя наблюдательного совета клуба Эрим Хафизов.

Ранее было опубликовано открытое письмо московского "Динамо" губернатору области Евгению Куйвашеву, в котором клуб попросил сделать все возможное для сохранения "Уральского трубника".

"Ситуация складывается по нарастающей вниз, в 2020 году команду покинуло около 50% игроков основного состава, на сегодня - уже около 90%, - сказал Хафизов. - Играем по сути только молодежью. Второе, что нас беспокоит, - это невыполнение бюджета, а ведь своевременное финансирование для нас очень важно - это и переезды, и сборы, и экипировка, и обеспечение тренировочного процесса. Выполнение бюджета сейчас составляет только 58% от запланированной суммы".

"У нас была встреча с болельщиками, министр спорта области Леонид Рапопорт приезжал, главные вопросы были про бюджет команды - он у нас самый низкий в суперлиге - и строительство крытой арены. Через две недели состоится заседание законодательного собрания по уточнению девяти месяцев бюджета Свердловской области, где, как мы надеемся, при содействии министерства спорта и "Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области" мы сможем получить сумму, необходимую для продолжения участия в чемпионате", - добавил представитель клуба.