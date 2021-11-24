Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу пройдет 29 ноября

ТАСС, 24 ноября. Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу состоится 29 ноября в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

AP: клубный чемпионат мира по футболу пройдет в ОАЭ в 2022 году

Всего в соревнованиях, которые должны состояться в Объединенных Арабских Эмиратах в начале 2022 года, примут участие семь клубов, среди которых саудовский "Аль-Хиляль", египетский "Аль-Ахли", мексиканский "Монтеррей", новозеландский "Окленд Сити", эмиратский "Аль-Джазира", английский "Челси" и победитель финального матча Кубка Либертадорес между бразильскими "Палмейрас" и "Фламенго", который пройдет 27 ноября.

"Вести жеребьевку будут телеведущая и журналистка Саманта Джонсон, директор ФИФА по турнирам Хайме Ярза и бывший капитан футбольного клуба "Челси" Джон Терри", - говорится в сообщении.

Клубный чемпионат мира проводится ежегодно, в нем принимают участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб принимающей турнир страны. Предыдущий чемпионат мира был перенесен из-за пандемии коронавируса и прошел в период с 4 по 11 февраля 2021 года, победителем стала германская "Бавария". Впервые турнир прошел в 2000 году, в нынешнем формате чемпионат проводится с 2005 года, наиболее титулованным клубом является испанский "Реал", выигрывавший клубный чемпионат мира четыре раза. Четырежды турнир выигрывала команда не из Европы - бразильские "Коринтианс" (2000, 2012), "Сан-Паулу" (2005) и "Интернасьонал" (2006).

Изначально турнир должен был пройти в Японии в декабре текущего года, однако власти страны приняли решение отказаться от проведения турнира в связи с пандемией коронавируса.