Хачатурянц: футболисты "Спартака" показали прекрасную игру в матче с "Наполи"

"Спартак" обыграл "Наполи" в матче Лиги Европы и вышел на первое место в группе

Встреча в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

"Прекрасная игра, прекрасная победа. Счастлив. Только пришел (в понедельник Хачатурянц был избран на пост президента РПЛ - прим. ТАСС), и наши клубы не проигрывают? Хотелось бы, чтобы так было и дальше", - сказал Хачатурянц.

Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков в пяти играх, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг.

В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с "Легией", а "Наполи" на своем поле встретится с "Лестером". Обе игры пройдут 9 декабря.