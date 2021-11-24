Непомнящий сыграет белыми фигурами в первой партии матча за шахматную корону с Карлсеном

ТАСС, 24 ноября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в первой партии матча за мировую шахматную корону против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена сыграет белыми фигурами. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Ian Nepomniachtchi has White in the first game. Magnus Carlsen starts with the black pieces. #CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/ZUCfDBjoWx— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2021
Матч пройдет в Дубае и будет включать в себя 14 классических партий. В случае ничейного результата по их итогам победитель будет определен на тай-брейке в быстрых шахматах. Первая партия состоится 26 ноября.
Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец является действующим чемпионом мира, он удерживает это звание с 2013 года.
Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он четвертый. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.