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Матч за мировую шахматную корону

Непомнящий сыграет белыми фигурами в первой партии матча за шахматную корону с Карлсеном

Матч состоит из 14 классических партий
Ян Непомнящий Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в первой партии матча за мировую шахматную корону против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена сыграет белыми фигурами. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Матч пройдет в Дубае и будет включать в себя 14 классических партий. В случае ничейного результата по их итогам победитель будет определен на тай-брейке в быстрых шахматах. Первая партия состоится 26 ноября.

Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец является действующим чемпионом мира, он удерживает это звание с 2013 года.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он четвертый. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

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Карлсен, МагнусМатч за мировую шахматную коронуНепомнящий, Ян Александрович
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