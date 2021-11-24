Спаллетти: футболисты "Наполи" совершали много потерь в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты итальянского "Наполи" совершали много потерь в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти.

В среду "Наполи" в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Трудно дать какую-то оценку игре, потому что мы пропустили быстрый гол, который изменил ход игры, - сказал Спаллетти. - Мы старались, но совершали много потерь. Нам нужно было аккуратнее сыграть с первых минут, мы хотели завладеть инициативой, но не получилось. Потом пропустили второй гол. После перерыва мы начали играть стройнее, но "Спартак" хорошо закрылся в штрафной площади, добился результата".

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра.