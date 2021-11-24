Брат Федуна сообщил, что владелец "Спартака" не посещает игры по состоянию здоровья

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун не посещает матчи команды из-за плохого самочувствия. Об этом журналистам сообщил брат Леонида Федуна Андрей Федун.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что Леонид Федун в пятницу в Италии обедал с тренером Паоло Ваноли. Специалиста называют преемником нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории.

"Когда результат хороший - все хорошо. Леонид Федун не ходит на матчи, потому что плохо себя чувствует", - сказал Андрей Федун.

В четверг "Спартак" обыграл итальянский "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и возглавил группу С, имея в активе семь очков. "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра.