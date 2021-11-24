Главный тренер "Спартака" Витория рассказал о характере травмы Мозеса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Виктор Мозес получил повреждение ноги в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Спартака" Руй Витория.

В среду "Спартак" дома обыграл "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Мозес был заменен на 83-й минуте. Также перед игрой "Спартак" сообщил, что встречу из-за травмы пропустит полузащитник Зелимхан Бакаев.

"Что касается Мозеса, он получил повреждение ноги, ничего серьезного, но пока рано что-то говорить, - сказал Витория. - Постараемся сделать так, чтобы он вернулся быстрее. Бакаев на последней тренировке получил травму, посмотрим, насколько быстро сможет восстановиться. Нельзя точно сказать, смогут ли они сыграть в 16-м туре чемпионата России против "Уфы". Для меня как для тренера это было бы хорошо, но дело за врачом".

Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско посетил игру как частное лицо. Под руководством специалиста, который работал в клубе с 2019 по 2021 год, команда заняла второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге в сезоне-2020/21. "Разумеется, я был озабочен другими вещами. Меня беспокоило то, что происходит на поле, а не то, кто пришел на игру", - отметил Витория.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра.