"Шахтер" потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков

ТАСС, 24 ноября. Украинский "Шахтер" в гостях проиграл итальянскому "Интеру" со счетом 0:2 в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе итальянской команды дублем отличился Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты). Футболисты "Интера" также отметились забитыми мячами на 25-й и 58-й минутах матча, однако в первом случае арбитр встречи отменил гол из-за положения вне игры у нападающего Ивана Перишича, а во втором - Лаутаро Мартинес забил после нарушения правил.

"Интер" лидирует в группе D, имея в активе 10 очков, "Шахтер" занимает последнее, четвертое место (1 очко). На второй позиции находится испанский "Реал" (9), третьим идет молдавский "Шериф" (6), команды встретятся друг с другом позднее в среду. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов украинская команда дома сыграет с "Шерифом", "Интер" в гостях встретится с "Реалом", оба матча состоятся 7 декабря.