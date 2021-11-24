Литвинов: игроки "Спартака" понимали, что с "Наполи" будет тяжелее играть после перерыва

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского клуба "Спартак" осознавали, что после перерыва будет тяжелее играть с итальянским "Наполи"в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом журналистам сообщил полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

В среду "Спартак" на своем поле обыграл "Наполи" со счетом 2:1.

"Мы выиграли сегодня, это самое главное, нужно продолжить так же, - сказал Литвинов. - Мы понимали, что в конце игры будет тяжело, главное было не пропустить. В перерыве [Руй] Витория (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) сказал, что сейчас нужно быть внимательным, с первых минут так же продолжать играть. Мы осознавали, что будет тяжелее, что соперник будет играть в более обостряющий футбол. Но мы выстояли, это главное".

"Конечно, приятно, что мы занимаем на данный момент первое место в группе. Нам важно выйти из группы, нужно стараться бороться за призовые места по максимуму, надо перенести этот успех в Российскую премьер-лигу. Насколько реально победить "Легию"? Все реально, нам удалось дважды победить "Наполи", я думаю, что игру с "Легией", наверное, можно назвать матчем года", - добавил Литвинов.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра. В случае победы в игре последнего тура "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги Европы.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с "Легией", а "Наполи" на своем поле встретится с "Лестером". Обе игры пройдут 9 декабря.