Мостовой был уверен, что "Спартак" в матче с "Наполи" не повторит ошибок игры с "Лестером"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой был уверен, что футболисты столичной команды в матче с "Наполи" не повторят ошибок игры с "Лестером". Об этом Мостовой рассказал ТАСС.

Встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Наполи" завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. В домашней встрече третьего тура с "Лестером" "Спартак" упустил преимущество в два мяча и проиграл (3:4).

"Промелькнула мысль, что может повториться сценарий игры с "Лестером". Хочешь не хочешь, но от этого никуда не денешься. Я перед матчем говорил, что оптимистично смотрел на эту игру, поскольку у меня на это были свои аргументы. У "Наполи" не играло четыре основных футболиста, но в основном, конечно, погода. Пока они разберутся, привыкнут к полю и мячу, соперник этим воспользуется", - отметил Мостовой.

"Нам на руку сыграл эпизод с пенальти, когда соперник еще не разобрался, минут 20-30 "Наполи" не понимал, что происходит. Я говорю это к тому, что много лет играл за границей и в теплой стране. Мы уже в самолете начинали переодеваться в теплые вещи. А во втором тайме "Наполи" уже отступать было некуда, и он зажал "Спартак", который играл по счету, старался не допустить каких-то ошибок и справился с этим", - добавил собеседник ТАСС.

Автор двух забитых мячей в игре с "Наполи" нападающий Александр Соболев пропустит матч заключительного тура Лиги Европы с польской "Легией" из-за перебора желтых карточек. "Соболев был сегодня лучшим футболистом, поэтому его потеря будет чувствительной", - заключил Мостовой.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг. В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с "Легией", а "Наполи" на своем поле встретится с "Лестером". Обе игры пройдут 9 декабря. В случае победы в игре последнего тура "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги Европы.