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Лига Европы

"Локомотив" в четверг встретится с "Лацио" в домашнем матче футбольной Лиги Европы

Встреча пройдет на "РЖД-Арене" в Москве и начнется в 20:45 мск

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" 25 ноября проведет домашний матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Лацио". Встреча пройдет на "РЖД-Арене" в Москве и начнется в 20:45 мск.

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Гисдоль: футболисты "Локомотива" должны показать свою лучшую игру, чтобы обыграть "Лацио"
Гисдоль: футболисты "Локомотива" должны показать свою лучшую игру, чтобы обыграть "Лацио"

Ранее команды встречались во втором туре группового этапа, в Риме со счетом 2:0 победил "Лацио". "Локомотив" подходит к игре с трехматчевой серией без побед во всех турнирах, последний раз железнодорожники выигрывали 30 октября, тогда московская команда на выезде оказалась сильнее "Нижнего Новгорода" (2:1) в 13-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Римский клуб 20 ноября на своем поле уступил туринскому "Ювентусу" со счетом 0:2 в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что для победы над "Лацио" футболисты должны показать свою лучшую игру. "Мы ожидаем одну из лучших команд Италии, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - Когда анализировали, видели, что у них есть интересные задумки. Чтобы одержать победу, нужно показать все лучшие качества. Победа нам очень нужна".

"Я думаю, что нам нужно сконцентрироваться на своей игре, но, с другой стороны, я знаю, что нам нужно завтра побеждать, при этом мы не можем играть открыто с первых минут, иначе "Лацио" нас накажет. Безусловно, нам нужно будет игровое равновесие между атакой и обороной. Как только появятся моменты в атаке, нужно будет их использовать. Но ни в коем случае нельзя будет забывать об обороне", - добавил Гисдоль.

Его коллега из "Лацио" Маурицио Сарри отметил, что игра "Локомотива" стала лучше после смены тренера. "Локомотив" уступил "Лацио", когда командой руководил Марко Николич, покинувший команду 5 октября. "После смены тренера "Локомотив" изменился, они отлично играют, - сказал Сарри, комментарий которого приводит пресс-служба "Лацио". - Матч будет непростым, завтра обеим командам понадобятся очки. Мы едем в Россию, чтобы бороться за выход из группы до конца, мы хотим выйти в плей-офф".

В составе "Локомотива" из-за травм не сыграют капитан и голкипер команды Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Антон Миранчук. Форвард Федор Смолов, который пропустил игру 15-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (1:2), в среду тренировался в общей группе. В занятии не принимали участие полузащитник Рифат Жемалетдинов, его участие в игре под вопросом. За "Лацио" может не сыграть лучший бомбардир чемпионата Италии Чиро Иммобиле.

"Отдадим все силы"

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что команда не отойдет от прессинга и активной игры в атаке, несмотря на травмы. "Учитывая, что игра важна, очень нужна победа, я думаю, что "Локомотив" не будет уходить от своей игры в виде прессинга на чужой половине поля и активной игры в атаке, - сказал Булыкин ТАСС. - Мне кажется, что нас ждет интересная игра, будут голы, которые порадуют болельщиков. Хотелось бы, чтобы "Локомотив" выиграл у такого грозного соперника".

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Сарри считает, что "Локомотив" показывает отличную игру после смены тренера
Сарри считает, что "Локомотив" показывает отличную игру после смены тренера

Полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов отметил, что команда отдаст все силы для достижения положительного результата. "Это очень сильный соперник, я считаю, что они фавориты нашей группы, - сказал Баринов журналистам. - Предстоит сложнейшая игра. Все прекрасно понимают, что у нас нет основных лидеров. Но мы бросим все силы, хорошо разобрали соперника, постараемся воплотить в завтрашней игре".

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов считает, что команде поможет быстрый гол в матче с "Лацио". "В Италии матч проиграли по всем статьям, я бы сказал, без шансов, дома нужно что-то придумывать, может быть, будет новый замысел у тренера на эту игру, - сказал Билялетдинов ТАСС. - Я думаю, что с таким количеством травмированных доминировать, атаковать и постоянно прессинговать вряд ли получится. Думаю, что "Локомотиву" должна сопутствовать удача, поможет быстрый гол, чтобы иметь потом возможности на контратаках забить еще".

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав два очка в четырех матчах. "Лацио" с пятью очками располагается на второй позиции. Турецкий "Галатасарай" (8) и французский "Марсель" (4) занимают первое и третье места соответственно, они также встретятся в четверг. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третий клуб продолжит борьбу в Лиге конференций.

Лига Европы-2021/22. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Галатасарай42203-18
2Лацио41214-35
3Марсель40403-34
4Локомотив40222-52

 

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