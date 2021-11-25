"Локомотив" в четверг встретится с "Лацио" в домашнем матче футбольной Лиги Европы

Ранее команды встречались во втором туре группового этапа, в Риме со счетом 2:0 победил "Лацио". "Локомотив" подходит к игре с трехматчевой серией без побед во всех турнирах, последний раз железнодорожники выигрывали 30 октября, тогда московская команда на выезде оказалась сильнее "Нижнего Новгорода" (2:1) в 13-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Римский клуб 20 ноября на своем поле уступил туринскому "Ювентусу" со счетом 0:2 в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что для победы над "Лацио" футболисты должны показать свою лучшую игру. "Мы ожидаем одну из лучших команд Италии, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - Когда анализировали, видели, что у них есть интересные задумки. Чтобы одержать победу, нужно показать все лучшие качества. Победа нам очень нужна".

"Я думаю, что нам нужно сконцентрироваться на своей игре, но, с другой стороны, я знаю, что нам нужно завтра побеждать, при этом мы не можем играть открыто с первых минут, иначе "Лацио" нас накажет. Безусловно, нам нужно будет игровое равновесие между атакой и обороной. Как только появятся моменты в атаке, нужно будет их использовать. Но ни в коем случае нельзя будет забывать об обороне", - добавил Гисдоль.

Его коллега из "Лацио" Маурицио Сарри отметил, что игра "Локомотива" стала лучше после смены тренера. "Локомотив" уступил "Лацио", когда командой руководил Марко Николич, покинувший команду 5 октября. "После смены тренера "Локомотив" изменился, они отлично играют, - сказал Сарри, комментарий которого приводит пресс-служба "Лацио". - Матч будет непростым, завтра обеим командам понадобятся очки. Мы едем в Россию, чтобы бороться за выход из группы до конца, мы хотим выйти в плей-офф".

В составе "Локомотива" из-за травм не сыграют капитан и голкипер команды Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Антон Миранчук. Форвард Федор Смолов, который пропустил игру 15-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (1:2), в среду тренировался в общей группе. В занятии не принимали участие полузащитник Рифат Жемалетдинов, его участие в игре под вопросом. За "Лацио" может не сыграть лучший бомбардир чемпионата Италии Чиро Иммобиле.

"Отдадим все силы"

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что команда не отойдет от прессинга и активной игры в атаке, несмотря на травмы. "Учитывая, что игра важна, очень нужна победа, я думаю, что "Локомотив" не будет уходить от своей игры в виде прессинга на чужой половине поля и активной игры в атаке, - сказал Булыкин ТАСС. - Мне кажется, что нас ждет интересная игра, будут голы, которые порадуют болельщиков. Хотелось бы, чтобы "Локомотив" выиграл у такого грозного соперника".