Финальная стадия Кубка Дэвиса с участием российских теннисистов стартует в четверг

ТАСС, 25 ноября. Финальный этап Кубка Дэвиса стартует 25 ноября в Испании, Италии и Австрии. Сборная России является главным фаворитом турнира, на групповом этапе она сыграет с командами Испании и Эквадора.

Российская команда из-за санкций будет выступать без флага и гимна страны, но зато в сильнейшем составе. По словам президента Федерации тенниса России (ФТР) и капитана команды Шамиля Тарпищева, единственной проблемой является усталость в конце сезона, прежде всего психологическая.

В состав сборной России вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Медведев не смог провести полноценный сбор с национальной командой, которая начала подготовку в Мадриде в конце прошлой недели. Первая ракетка страны присоединился к сборной лишь в среду. Россиянин на прошлой неделе дошел до финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), где уступил представителю Германии Александру Звереву (4:6, 4:6).

"Условия подготовки идеальные, но проходят сборы пока тяжело. Все в разном состоянии - очень много психологической усталости у ребят, они больше спят пока, чем играют. Плюс это Мадрид - тысяча метров над уровнем моря, мяч летит быстрее, отскок непривычный", - сказал Тарпищев ТАСС.

Теннисисты российской сборной, общаясь с ТАСС до старта финальной стадии Кубка Дэвиса, в один голос заявляли, что считают себя фаворитами нынешнего розыгрыша турнира. "Хотим с ребятами выиграть турнир: в этом году начали с победы в ATP Cup и хотим добавить Кубок Дэвиса. У нас самая сильная команда в мире - четыре игрока из топ-30. В мире такого ни у кого нет", - признавался Медведев, когда осенью приезжал в Москву. "Помню победу сборной России в 2006 году, очень хотелось бы, чтобы у нас тоже получилось, с нашим нынешним составом это более чем возможно", - говорил Рублев в конце октября.

Надежда на "золотой дубль"

Теннис национальных сборных претерпел серьезные изменения за последние годы - это касается и мужчин и женщин, и радикальные изменения начались как раз с Кубка Дэвиса в 2018 году. Тогда футболист "Барселоны" Жерар Пике и его компания Kosmos предложили инвестировать $3 млрд в развитие турнира. В августе того же года Международная федерация тенниса (ITF) на генеральной ассамблее в Орландо одобрила реформы. За изменения проголосовал 71% из 210 членов ITF (для принятия решения было необходимо набрать две трети голосов).

Однако у нового формата много критиков. По словам того же Тарпищева, проводить в конце невероятно тяжелого сезона такой важный турнир - это ошибка: "Игроки всех сборных уставшие, будут играть из последних сил - о каком высоком качестве игры тут может идти речь? Но все в равных условиях, мы тоже будем играть с листа".

Ранее в ноябре женская сборная России победила на Кубке Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации), по словам Тарпищева, очень вероятен "золотой дубль". "Я не помню, чтобы в истории кто-то такого добивался, но в этом году все сложилось для нас так, что можно выиграть оба турнира".

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в беседе с ТАСС подчеркнул, что российская команда будет особо настроена. "У нас очень хорошая команда, российские игроки умеют играть кубковые матчи, что мужчины, что женщины. Мужская команда сформирована из игроков достаточно высокого класса. Конечно, Кубок Дэвиса отличается от других турниров тем, что теннисисты играют за свою страну, а играть за такую страну, как Россия, - это многого стоит. Российские игроки воспитаны духом, что за тобой стоит страна, этот дух командной борьбы у нас очень хорошо проявляется", - сказал Камельзон.

Также специалист отметил высокий уровень участников турнира. "Очень сильны итальянцы, испанцы, да все. Могу сказать, что Кубок Дэвиса в этом году будет очень интересным, там есть кому играть. Если еще серб Новак Джокович (первая ракетка мира - прим. ТАСС) будет играть, то попробуйте обыграть эту команду", - добавил Камельзон.