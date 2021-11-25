Романцев назвал лучшего игрока матча "Спартак" - "Наполи"

ТАСС, 25 ноября. Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов был лучшим игроком домашнего матча Лиги Европы с итальянским "Наполи". Такое мнение выразил бывший тренер столичной команды Олег Романцев, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

В среду "Спартак" обыграл "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнеры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание. Очень рад за Сашу, что, пережив тяжелую травму, он вернулся в строй, и сегодня у "Спартака" есть надежный голкипер", - сказал Романцев.

Также специалист отметил игру нападающего красно-белых Александра Соболева. "Соболев - форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться "Спартаку" того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков. Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных", - добавил он.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг. В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с "Легией", а "Наполи" на своем поле встретится с "Лестером". Обе игры пройдут 9 декабря. В случае победы в игре последнего тура "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги Европы.