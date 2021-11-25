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НХЛ

Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2, российский форвард отличился в третьей игре подряд
Валерий Ничушкин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 25 ноября. "Колорадо" со счетом 5:2 обыграл "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Колорадо" шайбы забросили Кейл Макар (20-я минут), Алекс Ньюхук (23), Николас Обе-Кубель (31), Назем Кадри (41), Валерий Ничушкин (56). В составе "Анахайма" отличился Сонни Милано (5, 57).

Ничушкин забросил четвертую шайбу в текущем сезоне, отличившись в третьей игре подряд, также на счету российского нападающего три передачи в семи играх.

"Анахайм" набрал 23 очка в 20 матчах и занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, следующий матч он проведет 26 ноября дома против "Оттавы". "Колорадо" поднялся на четвертую строчку в Центральном дивизионе, набрав 21 очко за 16 игр, 27 ноября команда приедет в гости к "Далласу".

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