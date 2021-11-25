Рахимов: Отсутствие Гилерме и Жемалетдинова скажется на игре "Локомотива" с "Лацио"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Отсутствие капитана и голкипера Маринато Гилерме и полузащитника Рифата Жемалетдинова может сказаться на игре московского "Локомотива" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Лацио". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер железнодорожников Рашид Рахимов.

Матч "Локомотив" - "Лацио" пройдет 25 ноября в Москве, встреча начнется в 20:45 мск. Во втором туре "Локомотив" на выезде проиграл "Лацио" со счетом 0:2. За "Локомотив" из-за травм не сыграют Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Антон Миранчук, нападающий Зе Луиш. Под вопросом участие Жемалетдинова, который не смог выйти на поле в матче 15-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (1:2).

"Я думаю, что это будут разные игры, предположить, как закончится этот матч, довольно сложно, - сказал Рахимов. - Тем более и погодные условия не очень хорошие, достаточно прохладно, это другой футбол. Если говорить о стилях команд, то "Лацио" сегодня похож на тот "Наполи", который был у [главного тренера Маурицио] Сарри: та же самая система, те же самые принципы игры, очень высокая оборона за линией мяча, достаточно неплохой комбинационный футбол, при атакующих действиях быстрые переходы. Сегодня "Локомотив" старается проповедовать такую же игру, очень быстро атаковать соперника с возможностью прессинговать. Но сложно сказать, как сложится матч, на бумаге фаворитом является "Лацио".

"В любом случае отсутствие Гилерме, который имеет большой опыт, и Жемалетдинова - определенные варианты игры для "Локомотива". Жемалетдинов - такой футболист, который может усилить игру и который показывает очень хороший футбол, отсутствие Гилерме тоже имеет большое значение, может сказаться. Все будет зависеть от того, насколько "Локомотив" позволит "Лацио" создавать моменты и владеть преимуществом, контролировать игру. Здесь уровень сопротивления должен быть выше у "Локомотива", нужно выигрывать много борьбы", - добавил собеседник агентства.

Рахимов считает, что футболистам "Лацио" будет непривычно играть в холодную погоду. "Они в большинстве проводят игры в худшем случае в очень дождливую погоду, - отметил он. - А там, где минусовая погода, всегда непросто, нужно адаптировать и себя, и легкие. Предсказать в таких случаях очень сложно, хотя это будет непривычно для "Лацио" - команды, которой привычно играть в теплую погоду".

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав 2 очка в 4 матчах. "Лацио" с 5 очками располагается на второй позиции. Турецкий "Галатасарай" (8) и французский "Марсель" (4) занимают первое и третье места соответственно, они также проведут встречу в четверг. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третья команда продолжит борьбу в Лиге конференций.