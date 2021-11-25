Гендиректор "Трактора" хочет, чтобы Тертышный всю свою карьеру провел в челябинском клубе

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Гендиректор клуба Континентальной хоккейной лиги "Трактор" Иван Савин выразил желание, чтобы нападающий команды Никита Тертышный провел всю свою карьеру в Челябинске. Об этом Савин рассказал ТАСС.

23-летний форвард в нынешнем сезоне в 33 матчах набрал уже 30 очков (18 голов + 12 результативных передач), занимая второе место в списке снайперов чемпионата. Дебютировал он и в сборной России, сыграв все три матча на первом этапе Евротура, Кубке Карьяла, и забив гол.

"Никита просто умница, молодец, настолько здорово играет. Помимо его голов и очков, которые находятся на поверхности, мне нравятся его нестандартные решения, которые он принимает. Видно, что его хоккейный IQ на очень высоком уровне. Его контракт действует в текущем и следующем сезоне, и я сам хотел бы, чтобы Никита оставался в "Тракторе" в течение всей своей карьеры".

Гендиректор "Трактора" также высказался по поводу селекционной кампании клуба.

"Мы работаем в этом направлении, но если и будет какое-то усиление, то оно должно быть реальным. Чтобы просто показать свою активность - мы так не хотим. Какую позицию мы хотим усилить, пока не скажем - это будет понятно, когда трансфер состоится. Мы находимся в постоянном контакте с тренерским штабом, все зоны роста нами определены, знаем, что нам необходимо, и в этом направлении мы работаем", - отметил собеседник ТАСС.

Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге закроется после 27 декабря.