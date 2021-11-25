Савин: игроки "Трактора" наработали на лидерство в Восточной конференции КХЛ

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Трактора" заслужили своей игрой быть одними из лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.

"Трактор" занимает второе место в конференции и в общей таблице регулярного чемпионата, набрав 51 очко в 34 матчах, магнитогорский "Металлург" опережает команду из Челябинска по дополнительным показателям.

"Считаю, что мы идем в лидерах конференции заслуженно, - сказал Савин. - Видя ежедневный труд наших ребят, у меня язык не повернется сказать, что кому-то в чем-то повезло. Это абсолютно то место, на которое команда наработала. Есть точки роста, задача тренерского штаба понять, в каких компонентах нам необходимо усиление, чтобы этот резерв внутри коллектива доставать".

"Мне кажется, что ребята не полностью реализовали свой потенциал и могут играть еще лучше. Вторая часть последней игры с "Динамо" ("Трактор" проиграл в овертайме со счетом 6:7, уступая по ходу матча 1:5 - прим. ТАСС) тому подтверждение", - добавил он.

Савин находится на посту гендиректора челябинского клуба с середины 2021 года и после своего прихода рассказывал о концепции развития "Трактора". "Изначально была поставлена задача в селекционной работе сделать состав более сбалансированным, и нам это удалось. Мы привлекли ребят, у которых есть победный опыт в Кубке Гагарина. Сбалансированность состава позволяет тренерскому штабу варьировать: одни хоккеисты играют в большинстве, другие в меньшинстве, третьи сдерживают соперника", - подчеркнул он.

"Мы и работаем сейчас по концепции, которую должны реализовать до 2025 года. И это уже видно невооруженным глазом: мы изначально говорили, что будем пропагандировать сбалансированный, активный хоккей, когда пять человек в атаке и пять в обороне. Уже видно, что мы контролируем шайбу, когда нас давят, и защитники отбрасывают шайбу крайне редко по борту и пытаются ее сохранить, даже находясь под жестким давлением нападающих соперника. Что касается комплектования команды, то этот принцип идет под стать нашей игровой философии, и в целом по всем моментам мы движемся к определенным ориентирам", - заключил Савин.