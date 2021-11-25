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Зимние олимпийские виды спорта

Сыктывкар станет местом проведения чемпионата России по лыжным гонкам в 2022 году

Соревнования запланированы с 26 марта по 3 апреля
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по лыжным гонкам 2022 года пройдет в Сыктывкаре. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в июле сообщила ТАСС, что Сыктывкар является наиболее вероятным кандидатом на проведение чемпионата России в 2022 году.

"Чемпионат России 2022 года пройдет у нас в Сыктывкаре. Власти Республики Коми подтвердили готовность принять этот турнир", - сказал Собянин. Соревнования планируется провести с 26 марта по 3 апреля.

Чемпионат России по лыжным годам 2021 года проходил в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

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Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
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