ЦСКА стал единственным клубом КХЛ, чьи игроки проверялись РУСАДА на допинг в октябре

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило в октябре на допинг пятерых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), все они в момент тестирования выступали за московский ЦСКА. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Во второй месяц осени были проверены на допинг нападающие армейцев Михаил Григоренко, Матвей Гуськов, Константин Окулов (третье тестирование в 2021 году), Максим Соркин и Никита Сошников, в третьей декаде октября перешедший в омский "Авангард".

Всего в октябре РУСАДА протестировало 36 хоккеистов, включая игроков КХЛ, Молодежной хоккейной лиги и юношеских межрегиональных первенств.