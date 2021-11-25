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Зимние олимпийские виды спорта

Этапы Кубка мира по санному спорту в Сочи из-за пандемии коронавируса пройдут без зрителей

Такое решение было принято в связи с обострением ситуации с коронавирусом
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Второй и третий этапы Кубка мира по санному спорту, которые в конце ноября и начале декабря примет Сочи, пройдут без зрителей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

Международная федерация санного спорта в начале осени приняла решение о переносе североамериканских этапов Кубка мира по санному спорту в Сочи. Причиной смены места проведения соревнований стал отказ Федерации санного спорта США гарантировать допуск в страну всех иностранных саночников из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, и проблем с получением въездных виз в Соединенные Штаты, с которыми могли столкнуться саночники из ряда стран.

"Принято решение проводить оба этапа Кубка мира без зрителей. Из-за обострения ситуации с коронавирусом были ужесточены правила проведения массовых мероприятий в регионе, которым мы должны следовать", - сказал Тюрин.

Первый этап Кубка мира по санному спорту проходил с 20 по 21 ноября на олимпийской трассе в Пекине. Эти соревнования также проходили без зрителей. Второй этап пройдет в Сочи с 27 по 28 ноября, третий - с 4 по 5 декабря.

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