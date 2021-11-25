Вице-спикер Госдумы предложил главе МОК признать киберспорт олимпийским видом спорта

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха признать киберспорт олимпийским видом спорта. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Главные спортивные соревнования планеты должны стать как можно ближе к молодежи. Убежден, что киберспорт как можно быстрее должен получить ранг олимпийского вида спорта", - пишет парламентарий.

Чернышов отмечает, что для молодежи, "которая болеет за отечественные команды киберспортсменов и следит за турнирами", признание киберспорта дисциплиной Олимпийских игр "продемонстрирует необходимость объединения двух важных составляющих современной жизни: спорта и цифровых технологий, завоевывающих мир". По словам вице-спикера, киберигры "в команде развивают стратегическое мышление ребенка и коммуникативные способности", это также может помочь справиться с психологическими проблемами, избежать случаев нападений в школах.

Чернышов ссылается на данные крупнейших разработчиков видеоигр, согласно которым "в мире свыше 2 млрд человек играют в видеоигры", следят за турнирами 380 млн. "Включение киберспорта в программу Игр-2022 в Пекине поможет поднять интерес у огромной аудитории по всему миру к самим соревнованиям, поскольку стандартная программа Олимпийских игр не привлекает так сильно молодую аудиторию, как хотелось бы не только спортивным функционерам, но и родителями современного молодого поколения. Киберсоревнования, став олимпийской дисциплиной, могли бы все изменить и расширить аудиторию Игр", - заключил вице-спикер Госдумы.