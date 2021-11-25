Российские фристайлисты приступили к тестовым соревнованиям на олимпийской трассе в Китае

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Фристайлисты из России и ряда других стран приступили в четверг к проведению тестовых соревнований на олимпийском объекте "Юньдин" в городе Чжанцзякоу в 215 км к северо-западу от китайской столицы, где стартовал этап Кубка мира в дисциплине "ски-кросс". В мужских квалификационных соревнованиях, проходящих со строгим соблюдением противоэпидемических мер, приняли участие 58 спортсменов, в женских - 25.

Россию представили девять фристайлистов - Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев, Андрей Герасимов, а также Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина и Елизавета Понкратова. Также в соревнованиях приняли участие спортсмены из Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Китая, США, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Японии.

Первое место среди мужчин досталось швейцарцу Райану Регезу, который показал результат 1 минута 8,79 секунды, у женщин - шведке Сандре Неслунд (1.13,90). Из россиян в финальную часть соревнований, которая состоится 26 ноября, прошли Ридзик (1.10,27), Омелин (1.10,52) и Мальцева (1.14,86).

Трасса, на которой проходили соревнования, спускается с высоты 2 046 метров до 1 879 метров над уровнем моря. Температура воздуха в момент проведения состязаний составила примерно минус 10 градусов по Цельсию, влажность - около 60%.

Следующий этап

Организаторы соревнований сообщили, что все иностранные лыжники прошли вакцинацию от коронавируса, они прибыли в Китай 22 ноября, а 29 ноября покинут страну.

"Уедут на время и те, кто подтвердил свою квалификацию, а в феврале примет участие в зимней Олимпиаде. Так целесообразнее поступить, поскольку снижаются издержки", - объяснил корреспонденту ТАСС один из сотрудников олимпийского объекта.

Следующий этап Кубка мира в дисциплине "ски-кросс" пройдет 9-12 декабря во Франции. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.