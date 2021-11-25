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Матч за мировую шахматную корону

Смагин: игровое преимущество в матче за шахматную корону будет на стороне Карлсена

Матч за звание чемпиона мира стартует 26 ноября в Дубае

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Игровое преимущество в матче за мировую шахматную корону будет на стороне действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, но у российского претендента Яна Непомнящего будет большое желание победить. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин.

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Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном состоится с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

"Оба шахматиста сейчас находятся в расцвете своих творческих и спортивных результатов, особенно это касается Яна, для которого последние два года были крайне успешными, - сказал Смагин. - Но играет он все-таки с чемпионом мира, который тоже в последнее время блистал. И объективно, конечно, игровое преимущество на стороне Карлсена, у него огромный опыт, он шахматист-универсал. Но шансы у Непомнящего есть за счет того, что у него огромное желание победить, стать чемпионом мира, это чувство неповторимое и всегда придает большие шансы любому претенденту во все времена".

Также гроссмейстер подчеркнул, что плюсом для Непомнящего будет хорошая подготовка к матчу. "Подготовка, которую Ян провел последние три месяца, тоже будет играть в плюс. Если Непомнящий сможет навязать свою манеру игры, свой стиль, то у него будут реальные шансы, а если нет, то объективно игровое преимущество на стороне норвежца, и Яну будет крайне сложно. Но Ян все прекрасно понимает, у него отличная команда, сильная поддержка, и шансы у него есть", - добавил Смагин.

По его мнению, игра Карлсена изменилась в лучшую сторону после матча за шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным. "Игра поменялась, в том матче Карлсен был совершенно не в форме, и игра была невыразительной, было много ничьих, сейчас, по последним результатам, он выглядит намного увереннее, находится в отличной физической форме, психологически готов. У Яна тоже была проделана колоссальная работа в этом плане, поэтому все любители шахмат ожидают интересного матча. И я надеюсь, что, в отличие от того матча, где были сплошные ничьи и две-три результативные партии, этот матч пройдет по другим шаблонам", - отметил собеседник ТАСС.

Теги
Карлсен, МагнусМатч за мировую шахматную коронуНепомнящий, Ян Александрович
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