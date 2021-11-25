В РФС заявили о сотрудничестве с правоохранителями в деле экс-руководства "Тамбова"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) активно взаимодействует с представителями правоохранительных органов в деле бывших руководителей футбольного клуба "Тамбов". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сотрудники полиции доставили в Тамбов задержанного 24 ноября в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В сентябре была задержана и арестована бывший гендиректор клуба Ольга Коновалова. В ее отношении возбуждено уголовного дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками.

"РФС поддерживает любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе. Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба "Тамбов" и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Тамбов" выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезонах-2019/20 и 2020/21. В дебютном сезоне команда заняла 14-е место и избежала вылета во второй по силе дивизион, а во втором стала последней.

В январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. Весной в клубе ввели первую процедуру банкротства - наблюдение. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников.